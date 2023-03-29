У Росії заявили, що Київ "порушує права вірян в Україні" через виселення УПЦ МП з Лаври

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Верхня палата федеральних зборів РФ 29 березня зібралася на засідання, де розглядала заяву про начебто порушення прав вірян в Україні та права на свободу віросповідання.

Відтак рада федерації ухвалила заяву "у зв'язку з порушеннями прав віруючих в Україні". У ній закликала парламенти світу "вимагати від Києва припинення дискримінації віруючих та наруги над релігійними святинями".

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Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, рада федерації відзначила "кричуще рішення української влади позбавити Українську православну церкву однією з її головних святинь – Києво-Печерської лаври", а також наругу над священною для мусульман усього світу книгою – Кораном.

Зауважимо, в середу, 29 березня, в Києві триває виселення УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври у зв'язку із завершенням терміну оренди будівель УПЦ МП.

Передісторія

10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.

21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначає стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Вже в перший день роботи комісії виявлено численні порушення.

Міністр культури Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Представники УПЦ (МП) почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври, попри заяви представників церкви про саботаж виселення.

Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську Лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня.

27 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини висловило стурбованість з приводу "дискримінаційного характеру" обшуків у монастирях, офісах та навчальних закладах УПЦ (МП). У відповідь МЗС України закликало утриматися від політичних оцінок у своїх звітах про дії держави стосовно УПЦ МП

28 березня ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври