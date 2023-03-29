У Росії заявили, що Київ "порушує права вірян в Україні" через виселення УПЦ МП з Лаври
Рада федерації Росії на засіданні 29 березня закликала парламенти світу "вимагати від Києва припинення дискримінації віруючих"
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Верхня палата федеральних зборів РФ 29 березня зібралася на засідання, де розглядала заяву про начебто порушення прав вірян в Україні та права на свободу віросповідання.
Відтак рада федерації ухвалила заяву "у зв'язку з порушеннями прав віруючих в Україні". У ній закликала парламенти світу "вимагати від Києва припинення дискримінації віруючих та наруги над релігійними святинями".
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Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, рада федерації відзначила "кричуще рішення української влади позбавити Українську православну церкву однією з її головних святинь – Києво-Печерської лаври", а також наругу над священною для мусульман усього світу книгою – Кораном.
- Зауважимо, в середу, 29 березня, в Києві триває виселення УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври у зв'язку із завершенням терміну оренди будівель УПЦ МП.
Передісторія
10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
20 березня члени Священного Синоду УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначає стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Вже в перший день роботи комісії виявлено численні порушення.
Міністр культури Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.
Представники УПЦ (МП) почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври, попри заяви представників церкви про саботаж виселення.
Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську Лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня.
27 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини висловило стурбованість з приводу "дискримінаційного характеру" обшуків у монастирях, офісах та навчальних закладах УПЦ (МП). У відповідь МЗС України закликало утриматися від політичних оцінок у своїх звітах про дії держави стосовно УПЦ МП
28 березня ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври
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