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Головна Війна з Росією У Швеції вважають надання Україні винищувачів Gripen питанням часу, - Politico

У Швеції вважають надання Україні винищувачів Gripen питанням часу, - Politico

19 жовтня, 2023 четвер
03:45
Війна з Росією винищувач JAS 39 Gripen

Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе велику користь як в оперативному, так і в моральному плані для України

Про це пише Politico.

Впродовж минулих тижнів правоцентристський уряд Швеції обережно готував ґрунт для потенційного розміщення літаків в Україні після заяв європейських сусідів Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують спорядити літаки F-16 до України.

Цього місяця міністр оборони Пол Йонсон заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних видів підтримки потенціалу України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen. За його словами, військові мають доповісти до 6 листопада.

Фахівець з протиповітряної оборони Шведського агентства оборонних досліджень Стефан Унгерт назвав надання літаків Україні "питанням часу".

Інші експерти припускають, що може знадобитися до року, перш ніж шведські винищувачі пролетять над Україною, оскільки пілотам та інженерам потрібен час на навчання. І все-таки літаки можуть мати великий вплив.

Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе велику користь як в оперативному, так і в моральному плані для України, – зауважив Унгерт.

Потенційне розміщення Gripen Стокгольмом відбувається на тлі зростання занепокоєння в Києві щодо можливого хвилювання непохитної військової підтримки Заходу, особливо в США. Однак, зауважує видання, у Швеції, як і в інших скандинавських країнах і країнах Балтії, де географічна близькість до Росії посилює побоювання щодо безпеки, мало ознак будь-яких занепокоєнь відносно допомоги Україні. Щобільше, підтримка постачання озброєння Україні серед громадян Швеції є однією з найсильніших у Європі, згідно з опитуваннями.

Gripen міг би суттєво допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Винищувач вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні, і може працювати з коротших, вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані на прямих ділянках шосе. Це зменшує ризик скупчення літаків на базі.

Аналітики Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру, відзначили у минулорічній доповіді, що Gripen спеціально обладнаний для протидії російським винищувачам і ракетним радарам "земля-повітря".

Довідка. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Роботи над літаком розпочали в 1979 році, а у 1988-у літак уперше злетів. 1 листопада 1997 року JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил. Винищувач експортувався до різних країн, таких як Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд і Бразилія. "Гріпени" взяли участь у міжнародній військовій операції в Лівії, де вони виконували завдання патрулювання та розвідки. Максимальна швидкість на великій висоті - 2130 км/год, на рівні моря - 1225 км/год. Бойовий радіус дії - 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" оснащений 1×27-мм гарматою Mauser BK-27 з боєкомплектом 120 снарядів.

  • У травні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся з держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
  • 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках Gripen. З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Однак у Швеції кажуть, що ці літаки потрібні їм самим для захисту власної території.
  • 12 вересня стало відомо, що уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen.
  • Станом на середину вересня пілоти з України успішно пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах. Міністр оборони не виключає відправлення JAS Gripen Повітряним силам ЗСУ.

Швеція
допомога Україні
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