У США заявили, що Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду
У США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації", які збігаються з позицією Росії щодо України
Про це повідомляє координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін, передає The Guardian
"Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно", - сказав він.
Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва. За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну "розв'язало НАТО".
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
- Згодом в адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на так званий мирний план Китаю з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
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