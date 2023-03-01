У США заявили, що Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду

Про це повідомляє координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін, передає The Guardian

"Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно", - сказав він.

Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва. За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну "розв'язало НАТО".