У Вашингтоні підтримують продаж F-16 Туреччині: натомість Стамбул має схвалити вступ Швеції до НАТО

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо продаж F-16 Туреччині, держсекретар Блінкен вкотре чітко заявив про це під час телефонної розмови (з турецьким колегою Хаканом Фіданом – ред.)",- зауважив представник американського відомства.

Водночас він підкреслив, що в Конгресі США є законодавці, "які пов’язують цей продаж зі вступом Швеції до НАТО".

У цьому контексті Міллер наголосив: "Ми маємо побачити цей вступ якнайшвидше".