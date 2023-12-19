У Вашингтоні підтримують продаж F-16 Туреччині: натомість Стамбул має схвалити вступ Швеції до НАТО
У Вашингтоні не заперечують можливості для Туреччини закупити американські літаки F-16, але водночас пов’язують цей продаж з розблокуванням вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо продаж F-16 Туреччині, держсекретар Блінкен вкотре чітко заявив про це під час телефонної розмови (з турецьким колегою Хаканом Фіданом – ред.)",- зауважив представник американського відомства.
Водночас він підкреслив, що в Конгресі США є законодавці, "які пов’язують цей продаж зі вступом Швеції до НАТО".
У цьому контексті Міллер наголосив: "Ми маємо побачити цей вступ якнайшвидше".
- Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
- Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
- 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
- Високопосадовець Держдепартаменту США анонімно заявив, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
- 28 листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що турки можуть ратифікувати вступ Швеції в НАТО впродовж кількох тижнів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу.
- Президент США Джо Байден і його турецький колега Реджеп Ердоган у четвер, 14 грудня, провели телефонну розмову. Говорили про ратифікацію вступу Швеції у НАТО.
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