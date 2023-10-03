У Великій Британії блискавка спричинила потужний вибух біогазу
Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з переробки харчових відходів у Великій Британії
Про це повідомляє BBC.
Свідки розповіли, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.
Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.
В результаті вибуху ніхто не постраждав, на місці працюють надзвичайники.
- 5 серпня 2022 року біля Білого дому блискавка вбила двох людей, ще двоє перебувають у критичному стані.
- 7 травня у Франції за добу зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки.
- 5 вересня на сході Індії упродовж двох годин вдарило близько 61 тис. блискавок, внаслідок стихії загинуло щонайменше 12 людей, більше десятка постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе