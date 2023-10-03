У Великій Британії блискавка спричинила потужний вибух біогазу

Про це повідомляє BBC.

Свідки розповіли, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.

Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, на місці працюють надзвичайники.