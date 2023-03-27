Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція

У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція

27 березня, 2023 понедiлок
15:51
Суспільство "Антигазовий" протест у Відні

Екологічні активісти у Відні протестують проти Європейської газової конференції, яка проходить 26-29 березня

Про це повідомили в twitter організаторів акції з об’єднання "Block Gas Alliance".

Відомо, що кількасот учасників акції зранку перекрили дорогу в районі готелю Marriott у Відні, аби заблокувати проїзд для учасників конференції. Протестувальники скандували "Ні газу, ні нафті" та "Нас не зупинити". Також вони тримали плакати "Газ - це колоніалізм" і "Остання газова зима".

"Лобі викопного палива отримує рекордні прибутки від кризи, від якої ми всі потерпаємо. Саме тому ми протестуємо проти Європейської газової конференції, де за закритими дверима готуються нові проєкти з видобутку викопного палива", - заявили у Block Gas Alliance.

Читайте також: Австрія долучилася до створення спецтрибуналу для РФ за війну проти України

Зокрема активісти вимагають, щоб замість проєктів з видобутку викопного палива в Африці, Східній Європі та по всьому світу були створені "місцеві, відновлювані та справедливі енергетичні системи, які ставлять потреби людей вище за прибутки енергетичних компаній".

За інформацією ЗМІ, поліція намагалася силою розігнати несанкціонований протест, застосовуючи перцевий газ та затримуючи активістів. Утім, повністю звільнити проїжджу частину від протестувальників не вдалося.

Довідка

Європейська газова конференція проводиться у Відні вже понад 15 років. Вхідний квиток на триденний захід коштує від 3899 до 5099 євро. Він має закритий характер, багатьом журналістам відмовляють в акредитації під приводом "відсутності місць".

  • 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
  • 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
  • Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
  • 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
  • 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч". 
  • У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
  • 25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
  • 10 січня група німецьких лінгвістів із міста Марбург у федеральній землі Гессен назвала "неприйнятним словом" 2022 року (Unwort des Jahres, буквально – "не-слово") Klimaterroristen, яке прямо перекладається як "кліматичні терористи".
Світ
газ
екологія
Австрія
нафта
Читайте також:
Олександр Усик
26 березня, 2023 неділя
"Не збирався битися": Усик вперше прокоментував провал переговорів з Ф'юрі
Очільник МОН Оксен Лісовий
26 березня, 2023 неділя
Передача міністром Лісовим дисертації на експертизу виглядає визнанням, що він її не читав, - науковиця Єгорченко
Тімоті Снайдер
26 березня, 2023 неділя
Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, - історик Тімоті Снайдер
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.95
    Купівля 37.95
    Продаж 38.73
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 березня
16:06
сноуборд, Олімпіада-2022
"Не час розглядати повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в будь-якому статусі": Україна, Польща та країни Балтії звернулися до МОК
16:05
Віктор Муженко
Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - Муженко
16:03
опалення
У шістьох областях завершують опалювальний сезон
16:01
OPINION
Костянтин Москалець
Хто бачив пуделя Жульку
15:59
Звільнений Херсон, Зеленський
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку
15:57
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі відбувається перерозподіл сфер впливу між колаборантами, - депутат міськради Забавін
15:52
Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк
15:50
побиття
У Литві чоловік напав на українця за те, що той не воює проти Росії
15:39
Ексклюзив
Москва. Кремль
Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко
15:37
сталін
У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград
15:29
Ексклюзив
Бахмут
Нищимо вороже ДРГ на вулицях Бахмута, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Ексклюзив
Під Авдіївкою ворог взяв оперативну паузу, тиша насторожує, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
15:07
Німеччина Україна
Німеччина запускає Платформу з відновлення України
15:06
Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році
14:58
В Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії, – ПРООН
14:57
Twitter
Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github
14:50
На інспекцію РФ у водах Туреччини очікують 94 судна для експорту української агропродукції, - Мінінфраструктури
14:38
на фото: військові навчання у Молдові
У Молдові розпочалися військові навчання за участі США, Великої Британії та Румунії
14:28
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
14:23
Під Бахмутом у складі ПВК Вагнера загинув син проросійського активіста Тюніна з Севастополя
14:06
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
У Німеччині аеропорти та залізничні станції призупинили роботу через масові страйки
14:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід має створити нову стратегію ядерного стримування РФ і Україна має стати її частиною, - Клімкін
14:01
OPINION
Павло Клімкін
НАТО потрібна нова концепція стримування РФ
13:58
сміття
Очільник Міндовкілля заявив про необхідність позбутися сміттєвих полігонів в Україні
13:57
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що тиск Заходу не вплине на рішення РФ розташувати ядерну зброю в Білорусі
13:53
активісти в Криму
У тимчасово окупованому Росією Криму зростають проукраїнські настрої, - Мінреінтеграції
13:30
Оновлено
Джек Ма
Засновник Alibaba Джек Ма після року відсутності з'явився у Китаї
13:30
енергосистема
Укренерго: переведення на літній час суттєво не впливає на роботу енергетичної системи
13:29
Ексклюзив
Путін Гаага
На Заході вже готуються до думки щодо розвалу Росії, - міжнародний оглядач Брайлян
13:29
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблі й поранені
13:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У МЗС Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі
13:05
УПЦ (МП)
МЗС закликало ООН утриматися від "незбалансованих політичних оцінок" щодо УПЦ МП
13:04
вітер
Дощі, сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 28 березня від Наталки Діденко
13:02
Протести Ізраїль
Найбільший аеропорт в Ізраїлі призупинив роботу через масові протести в країні
12:59
Олександр Зінченко у грі за "Уфу"
"Хочу стерти всі спогади": Футболіст збірної України Зінченко розповів, що думає про російський етап своєї кар'єри
12:53
Окружна прокуратура Гданська
У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
12:51
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один ракетоносій
12:42
Авдіївка
Авдіївку закривають для волонтерів та журналістів
12:39
Давид Арахамія
Арахамія припустив імовірність проведення додаткової мобілізації через погрози з боку Білорусі
12:34
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV