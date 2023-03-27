У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція

Про це повідомили в twitter організаторів акції з об’єднання "Block Gas Alliance".

Відомо, що кількасот учасників акції зранку перекрили дорогу в районі готелю Marriott у Відні, аби заблокувати проїзд для учасників конференції. Протестувальники скандували "Ні газу, ні нафті" та "Нас не зупинити". Також вони тримали плакати "Газ - це колоніалізм" і "Остання газова зима".

"Лобі викопного палива отримує рекордні прибутки від кризи, від якої ми всі потерпаємо. Саме тому ми протестуємо проти Європейської газової конференції, де за закритими дверима готуються нові проєкти з видобутку викопного палива", - заявили у Block Gas Alliance.

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Зокрема активісти вимагають, щоб замість проєктів з видобутку викопного палива в Африці, Східній Європі та по всьому світу були створені "місцеві, відновлювані та справедливі енергетичні системи, які ставлять потреби людей вище за прибутки енергетичних компаній".

За інформацією ЗМІ, поліція намагалася силою розігнати несанкціонований протест, застосовуючи перцевий газ та затримуючи активістів. Утім, повністю звільнити проїжджу частину від протестувальників не вдалося.

Довідка

Європейська газова конференція проводиться у Відні вже понад 15 років. Вхідний квиток на триденний захід коштує від 3899 до 5099 євро. Він має закритий характер, багатьом журналістам відмовляють в акредитації під приводом "відсутності місць".