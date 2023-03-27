У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція
Екологічні активісти у Відні протестують проти Європейської газової конференції, яка проходить 26-29 березня
Про це повідомили в twitter організаторів акції з об’єднання "Block Gas Alliance".
Відомо, що кількасот учасників акції зранку перекрили дорогу в районі готелю Marriott у Відні, аби заблокувати проїзд для учасників конференції. Протестувальники скандували "Ні газу, ні нафті" та "Нас не зупинити". Також вони тримали плакати "Газ - це колоніалізм" і "Остання газова зима".
"Лобі викопного палива отримує рекордні прибутки від кризи, від якої ми всі потерпаємо. Саме тому ми протестуємо проти Європейської газової конференції, де за закритими дверима готуються нові проєкти з видобутку викопного палива", - заявили у Block Gas Alliance.
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Зокрема активісти вимагають, щоб замість проєктів з видобутку викопного палива в Африці, Східній Європі та по всьому світу були створені "місцеві, відновлювані та справедливі енергетичні системи, які ставлять потреби людей вище за прибутки енергетичних компаній".
За інформацією ЗМІ, поліція намагалася силою розігнати несанкціонований протест, застосовуючи перцевий газ та затримуючи активістів. Утім, повністю звільнити проїжджу частину від протестувальників не вдалося.
Довідка
Європейська газова конференція проводиться у Відні вже понад 15 років. Вхідний квиток на триденний захід коштує від 3899 до 5099 євро. Він має закритий характер, багатьом журналістам відмовляють в акредитації під приводом "відсутності місць".
- 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
- 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".
- У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
- 25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
- 10 січня група німецьких лінгвістів із міста Марбург у федеральній землі Гессен назвала "неприйнятним словом" 2022 року (Unwort des Jahres, буквально – "не-слово") Klimaterroristen, яке прямо перекладається як "кліматичні терористи".
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