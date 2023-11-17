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У збірній Італії знайшли заміну ключовому захиснику, який не зіграє проти України

17 листопада, 2023 п'ятниця
04:34
Спорт Джанлука Манчіні, збірна Італії

Тренерський штаб збірної Італії з футболу вніс зміни до складу команди на матч проти збірної України у кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Італії.

До національної команди Італії тренерський штаб довикликав центрбека Джанлуку Манчіні з "Роми" та голкіпера "Аталанти" Марко Карнезеккі.

Найдорожчий захисник збірної Італії Алессандро Бастоні, про травму якого повідомлялось раніше, вже точно не допоможе своїй національній команді. Також сумніви викликає голкіпер італійців Гульєльмо Вікаріо, в якого вчора вночі піднялася температура.

17 листопада Італія зіграє проти Північної Македонії у рамках кваліфікації Євро-2024, а 20 - проти України.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Італія
Збірна України
Євро-2024
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