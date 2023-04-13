Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

При цьому речник Гутерреша наголосив на системності воєнних злочинів РФ.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - сказав Дюжаррік.

Речник генсека ООН також зазначив, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "шокована цим особливо жахливим" відео та задокументувала в останніх доповідях низку порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо військовополонених.

За словами Дюжарріка, генсек ООН вимагає притягнути винних до відповідальності.

"Найменші порушення мають бути належним чином розслідувані, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив речник генсека ООН.