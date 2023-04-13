"У жасі": в генсека ООН Гутерреша прокоментували жорстоку страту російськими окупантами полоненого
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває у жасі від відео, на якому російські окупанти відрізають голову військовополоненому
Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.
При цьому речник Гутерреша наголосив на системності воєнних злочинів РФ.
"На жаль, це не поодинокий випадок", - сказав Дюжаррік.
Речник генсека ООН також зазначив, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "шокована цим особливо жахливим" відео та задокументувала в останніх доповідях низку порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо військовополонених.
За словами Дюжарріка, генсек ООН вимагає притягнути винних до відповідальності.
"Найменші порушення мають бути належним чином розслідувані, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив речник генсека ООН.
- Ввечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
- Україна закликала Міжнародний кримінальний суд, ООН і Червоний Хрест покарати Росію за жорстоку страту військового ЗСУ.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек Ради Європи відреагували на страту окупантами полоненого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.33Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе