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Україна домовилась з партнерами про кораблі для конвою суден "зернового коридору", - Зеленський

25 листопада, 2023 субота
16:10
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 листопада, заявив, що Україна домовилась з партнерами про отримання кораблів, які супроводжуватимуть судна "зернового коридору"

Про це Зеленський повідомив на конференції Grain from Ukraine, передає Українська правда. 

Президент наголосив, що створення "зернового коридору" без залучення РФ - це одне з найбільших досягнень України за рік. Наразі триває робота над забезпеченням безпеки кораблів, які рухаються цим маршрутом. 

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", - заявив Зеленський. 

Він додав, що Одещина для захисту також отримає додаткові системи ППО, партнери України уже отримали відповідний запит. За словами Зеленського, наразі він уже погоджений. 

"Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть", - підсумував очільник України. 

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Світ
Економіка
Україна
корабель
Володимир Зеленський
ППО
Одещина
зерно
допомога Україні
зернові
Чорне море
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