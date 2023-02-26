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Україна готова до реформ: її чекає майбутнє в ЄС та НАТО, - прем'єр Фінляндії

26 лютого, 2023 неділя
07:07
Світ Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін ствердила, що Україна переможе із допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС та НАТО, оскільки вона готова до реформ

Про це поінформували в Yle.

Санна Марін заявила, що Європа надалі підтримуватиме Україну надсилатиме в країну більше важкої бойової техніки. Зокрема Україна переможе із допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС та НАТО

Прем'єр наголосила, що президент Росії Володимир Путін та інші винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Росія програє цю війну. Це не законна війна. Відповідальність неї лежить лише на Росії. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, навмисне. Людей ґвалтують. Дітей масово депортують до РФ. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву, Путіну, це теж не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності. У тому числі й російське керівництво", – ствердила вона.

  • Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО, Євросоюз та Україна розробляють довгострокові домовленості для безпеки України та Європи
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак очікує, що до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні, союзники зможуть закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України. Також він переконаний, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, і над її зближенням з Альянсом союзники працюють вже сьогодні.
  • У НАТО до річниці повномасштабного вторгнення Росії виступили із заявою про солідарність із українським народом і посилення підтримки України.
Україна
Фінляндія
НАТО
вступ до НАТО
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