Україна готова до реформ: її чекає майбутнє в ЄС та НАТО, - прем'єр Фінляндії

Про це поінформували в Yle.

Санна Марін заявила, що Європа надалі підтримуватиме Україну надсилатиме в країну більше важкої бойової техніки. Зокрема Україна переможе із допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС та НАТО

Прем'єр наголосила, що президент Росії Володимир Путін та інші винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Росія програє цю війну. Це не законна війна. Відповідальність неї лежить лише на Росії. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, навмисне. Людей ґвалтують. Дітей масово депортують до РФ. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву, Путіну, це теж не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності. У тому числі й російське керівництво", – ствердила вона.