Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ми не будемо проводити реформи, то Україна може втратити кандидатство на вступ до ЄС. Про це чітко зазначено в рішенні Єврокомісії, яке надалі було підтримане європейськими органами. Щоб там влада не розповідала, що це не так. Це рішення Єврокомісії і якщо ми хочемо стати членами ЄС, то нам потрібно працювати над реформами", - пояснила Загребельська.

Юристка також додала, що не виконання вимог Єврокомісії може призвести до того, що Україна може позбутись коштів на відновлення інфраструктури.

"Також ми не будемо отримувати грошей на відновлення України. А це дуже важливо. Оскільки гроші, які ми сьогодні отримуємо, розв'язують гуманітарні проблеми. Це абсолютний мінімум, який не дозволить нам відбудовувати країну, відкривати бізнес та створювати робочі місця. До нас не прийдуть гроші на відновлення країни, якщо влада не виконає 7 пунктів вимог від Єврокомісії", - додала вона.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb