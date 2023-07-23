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Україна на Радбезі ООН підніме питання російської загрози українському православ'ю, - Кулеба

23 липня, 2023 неділя
17:37
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія є єдиною загрозою для українського православ’я, та зазначив, що Україна порушить це питання на Радбезі ООН

Про це він написав у Тwitter.

Кулеба наголосив, що сьогоднішня атака Росії на Спасо-Преображенський собор в Одесі є черговим прикладом систематичного знищення українського православ'я РФ.

"Росія систематично знищує православну церкву в Україні та її приміщення. Останній приклад - сьогоднішня атака на Спасо-Преображенський собор в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні Радбезу ООН щодо України, щоб було ясно: Росія є єдиною загрозою для українського православ’я", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси 

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Одеса
Дмитро Кулеба
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