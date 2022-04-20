Україна отримала не бойові літаки, а деталі запчастин для ремонту літаків, - Пентагон
Українські військові збільшили розмір свого парку літаків після отримання запасних частин та ремонту пошкоджених літаків, але не за рахунок поставок нових літаків
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.
Україна виправдала очікування союзників і військових експертів, не лише підтримуючи свої військово-повітряні сили майже через два місяці після початку вторгнення Росії, а й фактично відремонтувавши літаки та, очевидно, поповнивши свій інвентар.
У вівторок речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала додаткові літаки, а також запчастини, але уточнив у середу, що досі українським військовим не було надано жодного літака.
Київ неодноразово просив бойову авіацію, щоб допомогти відбити вторгнення російських військ.
"Я помилився, сказавши, що в минулому часі їм дали цілі літаки. Я шкодую про помилку", - сказав Кірбі в середу.
"При цьому українці отримали – завдяки координації та забезпеченню Сполучених Штатів – достатньо запчастин та додаткового обладнання, щоб вони змогли ввести в експлуатацію більше літаків у своєму флоті, ніж вони мали навіть два-три тижнів тому".
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