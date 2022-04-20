Україна отримала не бойові літаки, а деталі запчастин для ремонту літаків, - Пентагон

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

Україна виправдала очікування союзників і військових експертів, не лише підтримуючи свої військово-повітряні сили майже через два місяці після початку вторгнення Росії, а й фактично відремонтувавши літаки та, очевидно, поповнивши свій інвентар.

У вівторок речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала додаткові літаки, а також запчастини, але уточнив у середу, що досі українським військовим не було надано жодного літака.

Київ неодноразово просив бойову авіацію, щоб допомогти відбити вторгнення російських військ.

"Я помилився, сказавши, що в минулому часі їм дали цілі літаки. Я шкодую про помилку", - сказав Кірбі в середу.

"При цьому українці отримали – завдяки координації та забезпеченню Сполучених Штатів – достатньо запчастин та додаткового обладнання, щоб вони змогли ввести в експлуатацію більше літаків у своєму флоті, ніж вони мали навіть два-три тижнів тому".

Міноборони США спростовував, що Росія нібито збила український військово-транспортний літак у районі Одеси з великою партію озброєння від західних країн

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