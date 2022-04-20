Україна отримала додаткові винищувачі та запчастини для літаків, що дозволить збільшити повітряний флот ЗСУ, -Пентагон
У Міноборони США натякають, що невдовзі в України збільшиться кількість літаків
Про це повідомляє CNN, з посиланням на прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.
За словами речника Міноборони, Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, не включаючи США, а також додаткові частини літаків, щоб дозволити їй підняти більше ПС у повітря.
"Не вдаючись у те, що постачають інші країни, скажу, що вони [українці] отримали додаткові платформи і запчастини, щоб мати змогу збільшити свій флот, розмір свого авіапарку. Мабуть, зупинюся на цьому… Під платформою в цьому випадку мається на увазі літальний апарат", – сказав речник Пентагону.
- Нагадаємо, США, Велика Британія та Канада нададуть Україні важку артилерію.
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