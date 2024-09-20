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Конгрес США схвалив посилення охорони кандидатів у президенти після замаху на Трампа

Марія Науменко
20 вересня, 2024 п'ятниця
19:12
Світ конгрес США

У п'ятницю, 20 вересня, палата представників Конгресу США ухвалила двопартійний законопроєкт, який зобов'язує Секретну службу США використовувати ті ж стандарти безпеки для охорони кандидатів у президенти, що й для чинного президента

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Про це повідомляє Associated Press.

Законодавці зазначили, що посилення безпеки кандидатів є надзвичайно важливим в умовах зростаючого політичного насильства.

"В Америці результати виборів визначаються на виборчих дільницях, а не кулею вбивці, - заявив під час дебатів перед голосуванням Майк Лоулер, республіканець від штату Нью-Йорк, один з головних авторів законопроєкту. - Те, що ці інциденти були допущені, є плямою на нашій країні".

Секретна служба вже посилила охорону Трампа, але законодавці хочуть, щоб ці заходи були закріплені законом.

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, конгрес несе відповідальність за те, "щоб докопатися до суті, з'ясувати, чому це відбувається, і що можна з цим зробити". 

"Це не партійне питання, над ним працюють обидві партії", - зазначив Джонсон.

Крім того, Конгрес обговорює можливість виділення додаткових ресурсів для Секретної служби. Ці кошти можуть бути спрямовані на нові технології, співпрацю з іншими відомствами та оплату понаднормових для агентів.

Сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі, голова підкомітету з питань витрат, який здійснює нагляд за Секретною службою, сказав, що Конгрес хоче бути впевненим, що якщо він витрачає нові гроші, то "це допоможе поліпшити ситуацію до інавгурації".

Цей законопроєкт, ймовірно, буде доданий до законопроєкту про тимчасові витрати, який конгрес розгляне наступного тижня, щоб забезпечити роботу уряду.

Що передувало

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Роутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США.

Після ймовірного другого замаху на Трампа Байден провів із ним розмову. У Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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