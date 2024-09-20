Помер актор "Ліги Сміху" Юрій Рябченко

Про це повідомила гостьова редакторка Одарка Царенко в instagram.

"Пішов з життя Юра Рябченко, актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганськ), "СНУки" (ВНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.

Вона зазначила, що відкрили збір на поховання Рябченка та його родичам, які зараз перебувають у Луганській області.

"Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом", - додала гостьова редакторка.

Рябченко розповідав про себе в соцмережах небагато. Він починав карʼєру в "Лізі Сміху" з виступів у складі команд "ПУПОК" та "Chili", а потім став фронтменом "Ніколь Кідман".

Фото: Instagram Юрія Рябченка