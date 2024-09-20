Помер актор "Ліги Сміху" Юрій Рябченко
Пішов з життя гуморист "Ліги Сміху", найбільш відомий як актор і автор команди "Ніколь Кідман", Юрій Рябченко. Причина смерті наразі невідома
Про це повідомила гостьова редакторка Одарка Царенко в instagram.
"Пішов з життя Юра Рябченко, актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганськ), "СНУки" (ВНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.
Вона зазначила, що відкрили збір на поховання Рябченка та його родичам, які зараз перебувають у Луганській області.
"Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом", - додала гостьова редакторка.
Рябченко розповідав про себе в соцмережах небагато. Він починав карʼєру в "Лізі Сміху" з виступів у складі команд "ПУПОК" та "Chili", а потім став фронтменом "Ніколь Кідман".
Фото: Instagram Юрія Рябченка
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