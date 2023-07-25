Про це Зеленський написав у Телеграм.

"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав український лідер під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Зеленський розповів про те, як Росія щодня намагається зруйнувати історичний центр Одеси та її портову інфраструктуру: "Ми мусимо захистити Одесу".

Крім того, Ріші Сунак обговорив з президентом України подальшу оборонну співпрацю, перебіг наступальних операцій ЗСУ та актуальні оборонні потреби нашої країни.

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"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення Групою 7 Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн", - повідомив президент і додав, що також лідери скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі.

Російські атаки РФ на Одещину

18 липня уночі з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "калібрів". Усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині.

У ніч на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та "шахедами": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині – багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині – об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.

У ніч на 21 липня російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого двоє людей дістали поранення та було знищено 120 тонн агропродукції.

22 липня під час атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу.

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Це був п'ятий поспіль нічний масований ракетний удар по Одесі та Одеській області за останні шість днів.

Вночі на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе.

Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів", що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту. Повідомлялося, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 "шахедів". Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту "Рені". Рятувальники швидко загасили пожежі.