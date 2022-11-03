Україна відправила 6 суден після відновлення роботи "зернової угоди", - міністр оборони Туреччини

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.

Акар стверджує, що після призупинення зернової ініціативи Ердоган провів серію телефонних розмов з колегами з Росії та України, і перемовини дали позитивний результат.

"Завдяки роботі "зернового коридору" сумарна кількість суден, що вийшли з українських портів, досягла 426. Всього вивезено 9,7 млн тон агропродукції", - додав Акар.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

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