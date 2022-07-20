Україна втратила унікальний шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді, - Синютка
Народний депутат Олег Синютка вважає, що Україна могла отримати План дій щодо членства в НАТО на саміті в Мадриді
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Інколи, коли ми розмовляємо з нашими західними партнерами, ми поводимось як нефахові люди. Однак наші партнери розуміють реальні потреби та можливості в питанні постачання зброї для України. Ми розуміємо, що десять систем HIMARS дуже мало на таку велику лінію фронту. Тому ми повинні звертатись до наших партнерів про більшу кількість таких систем", - пояснив Синютка.
Нардеп переконаний, що країни, які допомагають Україні, не дозволять перемогти Росії у цій війні.
"Країни, які нам допомагають, є великою силою. Ця сила просто не може програти в цій війні. Також очевидно, що ці країни щоразу дають нам більше і більше військової допомоги. Провідну роль в цій допомозі відіграють США. Нам потрібно їм дякувати за це. І мені дуже прикро, що ми втратили такий великий шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді. Оскільки ми мали чудові можливості, після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми просто не змогли використати цей чудовий шанс", - додав він.
- 28-30 червня у Мадриді відбувався саміт НАТО. Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ. А Росію було визнано країною, що становить пряму загрозу для Альянсу.
- Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відчиненими, зокрема щодо членства України в Альянсі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе