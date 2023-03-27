Українці зібрали понад 58 млн гривень на дрони-камікадзе

Про це повідомили в telegram-каналі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначається, що тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.

"Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що наприкінці проєкту Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24: кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе.

Також понад 8 мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.