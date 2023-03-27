Українці зібрали понад 58 млн гривень на дрони-камікадзе
Українці зібрали понад 58 500 000 гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проєкту "Міць. Українська кам’яна"
Про це повідомили в telegram-каналі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Зазначається, що тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.
"Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що наприкінці проєкту Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24: кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе.
Також понад 8 мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.43Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе