Укренерго обмежило енергопостачання в центральній частині країни та Києві

Про це інформує Укренерго.

"Через різке зростання рівня споживання електроенергії диспетчерський центр Укренерго вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - пише пресслужба.

Повідомляється, що це знизить навантаження на електромережі та дасть час для відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання.

У зв'язку зі зростанням споживання у якомусь регіоні диспетчери Укренерго вирішують, де відбудеться тимчасове відключення.

"Ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це", - наголошують у відомстві.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.

19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

Також 20 жовтня Укренерго наголосило про нові обмеження електропостачання на територіях Харківської, Сумської та Полтавської областей.

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