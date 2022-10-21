Укренерго обмежило енергопостачання в центральній частині країни та Києві
НЕК "Укренерго" вводить обмеження постачання електроенергії в Києві та чотирьох центральних областях країни
Про це інформує Укренерго.
"Через різке зростання рівня споживання електроенергії диспетчерський центр Укренерго вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - пише пресслужба.
Повідомляється, що це знизить навантаження на електромережі та дасть час для відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання.
У зв'язку зі зростанням споживання у якомусь регіоні диспетчери Укренерго вирішують, де відбудеться тимчасове відключення.
"Ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це", - наголошують у відомстві.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
- 18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.
- 19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.
- 19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
- 20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.
- Також 20 жовтня Укренерго наголосило про нові обмеження електропостачання на територіях Харківської, Сумської та Полтавської областей.
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