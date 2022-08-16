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Укрпошта планує випустити першу NFT-марку з "Русскім воєнним кораблем"

16 серпня, 2022 вiвторок
20:22
Суспільство

Укрпошта планує випускати марки у NFT "Русскій воєнний корабль". Компанія оголошує конкурс на вибір партнера

Про це інформує пресслужба Укрпошти.

"Укрпошта планує випускати марки у NFT-форматі. Першою українською NFT-маркою стане марка випущена в умовах воєнного стану, "Русскій воєнний корабль", - йдеться в повідомленні.

Отримані гроші від продажу NFT-марки відправлять ЗСУ.

Нині Укрпошта законодавчо не має право випуску NFT, тому компанія відкрила конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж, а також ліцензує права на випуск таких марок.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична чи фізична особа суб’єкт господарювання. Заявки можна подати до 29 серпня.

Деталі за посиланням.

"За результатами проведеного Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії АТ "Укрпошта" укладе договір із переможцем конкурсу, після чого останній зможе приступити до створення NFT-марки", - додають у пресслужбі.

  • 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". За п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
  • 25 квітня слідом за маркою про російський військовий корабель Укрпошта анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".
  • Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок.
  • 23 травня Укрпошта випустила у продаж марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". І продала близько 800 тисяч таких марок за день. А за 5 днів – понад 3 мільйони.
  • За ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників онлайн-голосування.
  • 28 липня Укрпошта ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"
  • У серпні Укрпошта випустить дві нові патріотичні марки, які буде присвячено псу-саперу Патрону та Дню Незалежності

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Укрпошта
марки
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