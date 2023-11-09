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Укрпошта ввела в обіг електронну марку: наразі лише для рекомендованих листів

9 листопада, 2023 четвер
16:24
Технології Укрпошта, технології, економіка

Укрпошти ввела в обіг електронну марку, яка наразі буде доступною лише для рекомендованих листів, а з наступного року – для всіх решту

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Відтепер її можна замовити, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері всього за кілька хвилин. Власне сама електронна марка має вигляд QR-коду, що містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Укрпошта, технології, економіка

Фото: Еспресо/Катерина Галко

 

Укрпошта відзначає, що це значно полегшить роботу, зменшить черги у відділеннях, спростить сортування та покращить контроль відправлення і доставки. Відстежити усі операції, статус та історію відправлення можна онлайн в Особистому кабінеті користувача.

"Нині електронні марки можна використати лише для рекомендованих листів. Зокрема, послуга буде зручною для органів державної влади, великих компаній, комунальних підприємств, нотаріусів, адвокатів та банків", - додають у поштового оператора.

У наступному році таку новацію обіцяють зробити доступною і для простих листів.

"Те, що було у два кроки, ми спростили до одного", - пояснив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта", - "ви усе це робите вдома або в офісі та сплачуєте онлайн. Все, що вам потрібно зробити у відділенні – просто принести. Тобто, замість 5-10 хвилин на клієнта, це займатиме 30 секунд".

Він також пообіцяв, що улюблені художні марки залишаться навіть тоді, коли сервіс впровадять і для простих листів. "Вони залишаться як для користування, так і для естетичного задоволення".

Укрпошта, технології, економіка

Фото: Еспресо/Катерина Галко

 

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Економіка
Укрпошта
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