Укрпошта ввела в обіг електронну марку: наразі лише для рекомендованих листів

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Відтепер її можна замовити, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері всього за кілька хвилин. Власне сама електронна марка має вигляд QR-коду, що містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Еспресо/Катерина Галко

Укрпошта відзначає, що це значно полегшить роботу, зменшить черги у відділеннях, спростить сортування та покращить контроль відправлення і доставки. Відстежити усі операції, статус та історію відправлення можна онлайн в Особистому кабінеті користувача.

"Нині електронні марки можна використати лише для рекомендованих листів. Зокрема, послуга буде зручною для органів державної влади, великих компаній, комунальних підприємств, нотаріусів, адвокатів та банків", - додають у поштового оператора.

У наступному році таку новацію обіцяють зробити доступною і для простих листів.

"Те, що було у два кроки, ми спростили до одного", - пояснив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта", - "ви усе це робите вдома або в офісі та сплачуєте онлайн. Все, що вам потрібно зробити у відділенні – просто принести. Тобто, замість 5-10 хвилин на клієнта, це займатиме 30 секунд".

Він також пообіцяв, що улюблені художні марки залишаться навіть тоді, коли сервіс впровадять і для простих листів. "Вони залишаться як для користування, так і для естетичного задоволення".

Фото: Еспресо/Катерина Галко

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