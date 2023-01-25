Уперше уряд Боснії і Герцеговини очолила жінка - Боряна Крішто

Про це інформує AP.

Депутати від 10 партій затвердили новий уряд. Повідомляється, що обранці подолали свої ідеологічні розбіжності для сформування коаліції після жовтневих виборів.

Згідно з конституцією Боснії та Герцеговини, до уряду увійшли представники трьох основних етнічних груп країни - боснійці, серби та хорвати. Зокрема, дев'ятьох міністрів запропонувала прем'єрка Боряна Крішто.

У грудні 2022 року Євросоюз додав Боснію і Герцеговину до списку офіційних кандидатів на вступ до блоку з 27 країн, попри постійну критику управління. Проте в межах вступу уряд має ухвалити та впровадити деякі політичні, соціальні та економічні реформи.

Уперше за понад десять років владуща більшість виключає головну боснійську націоналістичну партію SDA. До нього все ще входять хорватська та сербська націоналістичні партії, які давно закріпилися, ХДС Крішто та SNSD, яку очолює непохитний проросійський сербський політик Мілорад Додік.

"Розширення ЄС в останні роки зупинилося. Але після нападу Росії на Україну наприкінці лютого офіційні особи ЄС підкреслили, що активізація взаємодії блоку з країнами Західних Балкан є більш важливою, ніж будь-коли, для підтримки безпеки Європи", - наголосили у виданні.