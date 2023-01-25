Уперше уряд Боснії і Герцеговини очолила жінка - Боряна Крішто
25 січня парламент Боснії та Герцеговини затвердив новий уряд на чолі з першою жінкою прем'єр-міністром - Боряною Крішто
Про це інформує AP.
Депутати від 10 партій затвердили новий уряд. Повідомляється, що обранці подолали свої ідеологічні розбіжності для сформування коаліції після жовтневих виборів.
Згідно з конституцією Боснії та Герцеговини, до уряду увійшли представники трьох основних етнічних груп країни - боснійці, серби та хорвати. Зокрема, дев'ятьох міністрів запропонувала прем'єрка Боряна Крішто.
У грудні 2022 року Євросоюз додав Боснію і Герцеговину до списку офіційних кандидатів на вступ до блоку з 27 країн, попри постійну критику управління. Проте в межах вступу уряд має ухвалити та впровадити деякі політичні, соціальні та економічні реформи.
Уперше за понад десять років владуща більшість виключає головну боснійську націоналістичну партію SDA. До нього все ще входять хорватська та сербська націоналістичні партії, які давно закріпилися, ХДС Крішто та SNSD, яку очолює непохитний проросійський сербський політик Мілорад Додік.
"Розширення ЄС в останні роки зупинилося. Але після нападу Росії на Україну наприкінці лютого офіційні особи ЄС підкреслили, що активізація взаємодії блоку з країнами Західних Балкан є більш важливою, ніж будь-коли, для підтримки безпеки Європи", - наголосили у виданні.
- Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2016 року.
- 23 червня 2022 року Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- 27 жовтня 2022 року Центральна виборча комісія Боснії й Герцеговини оголосила Мілорада Додіка переможцем на виборах президента Республіки Сербської – сербського ентитету країни. Додік вважається одним із наймогутніших політиків у Республіці Сербській. Він відомий своєю проросійськістю, а також близькістю до президента РФ Володимира Путіна.
- 15 грудня 2022 року лідери країн-членів ЄС погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу.
- Президент Республіки Сербської у Боснії і Герцоговині Мілорад Додік 11 січня заявив послу України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василю Кириличу, що він небажана особа.
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