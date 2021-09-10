УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
У 7-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925", а "Шахтар" зустрінеться з "Дніпром-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 6-му турі розгромило "Колос" з рахунком 7:0. Кияни набрали 16 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" через нічию з "Минаєм" 1:1 збільшив відставання від динамівців до 3 пунктів. Також 13 балів має "Дніпро-1", який здолав "Металіст 1925" - 2:1.
Українська Прем'єр-ліга
7-й тур
10 вересня
19:30 "Олександрія" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
11 вересня
14:00 "Рух" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Металіст 1925" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Шахтар" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 1"
12 вересня
14:00 "Минай" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Колос" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Ворскла" - "Десна". Трансляція - "Футбол 1"
13 вересня
19:30 "Верес" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- У суботу, в 6-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Металіст 1925" .
- Тим часом, "Динамо" розгромило "Колос" з рахунком 7:0 та повернуло собі одноосібне лідерство.
- 29 серпня "Верес" несподівано здолав у гостях "Десну" - 4:0.
- Також у неділю "Шахтар" не зміг переграти у гостях "Минай".
- Крім цього, у 6-му турі "Зоря" у Запоріжжі завдала поразки "Ворсклі".
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