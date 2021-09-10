УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 6-му турі розгромило "Колос" з рахунком 7:0. Кияни набрали 16 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" через нічию з "Минаєм" 1:1 збільшив відставання від динамівців до 3 пунктів. Також 13 балів має "Дніпро-1", який здолав "Металіст 1925" - 2:1.



Українська Прем'єр-ліга



7-й тур

10 вересня

19:30 "Олександрія" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

11 вересня

14:00 "Рух" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Металіст 1925" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Шахтар" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 1"

12 вересня

14:00 "Минай" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" - "Десна". Трансляція - "Футбол 1"

13 вересня

19:30 "Верес" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb