Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Як йдеться у повідомленні, 17 серпня в управління АРМА передано арештований телеканал депутата, якого підозрюють у державній зраді, – Олексія Ковальова. Йдеться про "4 канал".

"Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора у стислі строки вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно народного депутата України Олексія Ковальова", - пише ДБР.

Також зазначається, що загальна вартість власності становить понад 18,5 млн грн.

Олексій Ковальов підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (стаття 111 частина 2 КК України) та пособництві державі-агресору (стаття 111-2 частина 1 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Депутата оголошено в розшук. Триває досудове розслідування.

У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.

7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.

15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.

3 серпня повідомлялося, що на телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводили обшуки.

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