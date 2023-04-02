УПЦ (МП) хоче спровокувати кровопролиття у київській Лаврі, - генерал-майор СБУ Ягун
Представники УПЦ (Московського патріархату) хочуть спровокувати проукраїнських активістів, які вимагають їхнього виселення з Києво-Печерської лаври, на кровопролиття
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
"По-перше, треба приймати закон про заборону діяльності цієї псевдорелігійної структури. З цього треба починати, а не водити козу з цієї усієї історії. По-друге, я дуже багато разів брав участь у подібних подіях. Я знаю точно, що якщо там не буде присутня інша сторона, якщо буде менше медіауваги - вони самі розходяться. Вони зараз просто бавляться з нашим медіапростором, нашою демократією і просто над нами знущаються", - сказав він.
Ягун додав, що для УПЦ (МП) потрібна картинка і вони її отримали і розповсюджують.
"Вже були звернення до різноманітних церков, міжнародних організацій. Ще вони хочуть спровокувати проукраїнських активістів, які там є, на кровопролиття. Це їхня ідея-фікс. Для того, щоб показати - "ми от захищаємо святині, а ці нелюди сюди прийшли". Спровокувати зараз людей дуже легко", - підсумував генерал-майор.
- 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Служба безпеки України у суботу, 1 квітня 2023 року, оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов за участю митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя).
- Зрештою, митрополиту Павлу присудили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з браслетом.
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