Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"По-перше, треба приймати закон про заборону діяльності цієї псевдорелігійної структури. З цього треба починати, а не водити козу з цієї усієї історії. По-друге, я дуже багато разів брав участь у подібних подіях. Я знаю точно, що якщо там не буде присутня інша сторона, якщо буде менше медіауваги - вони самі розходяться. Вони зараз просто бавляться з нашим медіапростором, нашою демократією і просто над нами знущаються", - сказав він.

Ягун додав, що для УПЦ (МП) потрібна картинка і вони її отримали і розповсюджують.

"Вже були звернення до різноманітних церков, міжнародних організацій. Ще вони хочуть спровокувати проукраїнських активістів, які там є, на кровопролиття. Це їхня ідея-фікс. Для того, щоб показати - "ми от захищаємо святині, а ці нелюди сюди прийшли". Спровокувати зараз людей дуже легко", - підсумував генерал-майор.