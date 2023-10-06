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Уряд Канади створив стипендію на вшанування жертв авіакатастрофи літака МАУ, збитого Іраном

6 жовтня, 2023 п'ятниця
05:36
Світ

Уряд Канади створив стипендіальну програму для здобувачів вищої освіти, покликану вшанувати пам’ять загиблих пасажирів рейсу PS752 літака компанії МАУ, збитого Іраном у 2020 році

Про це в Оттаві оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише Укрінформ.

"Збиття рейсу PS752 було людською трагедією величезного масштабу, що обірвала майбутнє багатьох академіків та студентів, які не лише мали міцні зв’язки з канадськими освітніми установами, а й робили важливий внесок у розвиток Канади. Ця стипендіальна програма вшановує їхню спадщину, надаючи освітні можливості тим, хто здобуватиме знання від їхнього імені", - сказала Жолі.

У МЗС нагадали, що серед 176 жертв катастрофи, 55 були громадянами Канади та 30 – її постійними мешканцями. "Стипендіальна програма пам’яті рейсу PS752 розподілить 176 стипендій, кожну – від імені однієї з жертв. Студенти канадських коледжів й університетів, у тому числі іноземні, зможуть подати заявку на отримання стипендії, якщо їхня галузь знань відповідатиме академічному або професійному досвіду загиблих або ж зосереджуватиметься на недопущенні повітряних катастроф", - розповіли у міністерстві.

У МЗС наголосили, що Канада продовжує вшановувати пам’ять жертв рейсу PS752 й усіх повітряних катастроф, а також демонструвати солідарність з їхніми родичами та близькими. "Канада й надалі підтримуватиме жертв рейсу PS752, невтомно домагаючись для них справедливості й відповідальності. Канада та її партнери у Координаційній групі (Україна, Швеція та Велика Британія) продовжують співпрацювати у притягненні Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752, в тому числі через позов до Міжнародного суду ООН", - підсумували в зовнішньополітичному відомстві.

Що відомо про збиття рейсу PS752

8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана  двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

Улітку того ж року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака МАУ. А вже в січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.

Згодом, у лютому 2021 року, стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. Тоді МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій". Згодом Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.

Наприкінці листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. У січні 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.

У січні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту. 

А у квітні 2023 року іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році. Згодом МЗС України заявило, що вердикти проти ймовірних винуватців збиття рейсу PS752 в Ірані - фіктивні, у зв'язку з чим Україна вимагатиме правосуддя.

У липні 2023 року Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН звинувачуючи у порушенні Монреальської конвенції через збиття літака МАУ у січні 2020 року.

Канада
Іран
авіакатастрофа
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