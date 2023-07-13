Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради після саміту НАТО.

"Провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Команда наших міжнародників, уряд, офіс.

Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди.

Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - зазначив очільник держави.

У вечірньому зверненні Зеленський додав:

"Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО".

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходили на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувались у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах брали участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті брав участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Згодом Володимир Зеленський, який спочатку критикував рішення саміту, визнав, що в результаті Альянс прибрав будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО – Росія більше не матиме шлагбаум перед дверима НАТО.

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