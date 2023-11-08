Усик чітко окреслив, коли хоче битися з Ф'юрі

Про це повідомляє Reuters.

"Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф’юрі в останньому поєдинку травмувався, був нокдаун, то, ймовірно, його перенесуть на наступний рік", - сказав Олександр Усик.

За словами українця, він не думає про Тайсона Ф'юрі, а лише про себе.

"Я просто робитиму більше технічної роботи. Технічно нічого не змінюється. У мене просто з’являється трохи більше часу на якісь додаткові завдання і все. Я взагалі не думаю про Тайсона Ф’юрі. Я думаю про себе, про свою команду, про свою родину. Мені не треба думати про свого супротивника. Мені просто треба бути з ним, битися і все", - сказав Усик.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).