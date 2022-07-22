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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Уся російська агентура шукає, як запобігти постачанню зброї в Україну, - дипломат Єльченко
Ексклюзив

Уся російська агентура шукає, як запобігти постачанню зброї в Україну, - дипломат Єльченко

22 липня, 2022 п'ятниця
10:46
війна з Росією Американська зброя для України

Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки) і Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2020-2021 роки) Володимир Єльченко вважає, що чим менше буде інформації щодо отримання зброї, тим менше буде знати Росія

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Постачання зброї Україні - це делікатна безпекова тема. В останні тижні активізувалася уся російська машина, уся агентура по всьому світу саме з питання, як запобігти постачанню зброї. Вони шукають людей в урядах країн НАТО і ЄС, і розуміють, що це є головним фактором їх майбутньої військової поразки", - зауважив Єльченко.

Дипломат також додав, що на зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що плануються щомісячні зустрічі щодо військової допомоги Україні.

"Також домовились про контакти з промисловістю України щодо ремонту, обслуговуванню військової техніки - це планова робота надовго", - підкреслив Єльченко.

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