В Африці знайшли виправдання для допуску росіян та білорусів на Олімпіаду

Про це повідомляє BBC.

За словами Аренс, африканські спортсмени виступають за повернення росіян і білорусів на Олімпіаду.

"Спортсмени не повинні платити за конфлікти, якими б вони не були. Африканські спортсмени вітають повернення російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Якщо ОІ будуть платформою лише для держав зі спільними поглядами, або лише держав, які співіснують мирно, вони не будуть справжнім відображенням світу, і ми не зможемо виконати місію з обʼєднання світу на мирному змаганні попри відмінності між урядами та народами", - сказала голова комісії спортсменів Асоціації НОК Африки Габі Аренс.

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