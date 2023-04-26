В Африці знайшли виправдання для допуску росіян та білорусів на Олімпіаду
Голова комісії спортсменів Асоціації національних олімпійських комітетів Африки Габі Аренс вважає, що росіян та білорусів потрібно допустити на Олімпіаду-2024
Про це повідомляє BBC.
За словами Аренс, африканські спортсмени виступають за повернення росіян і білорусів на Олімпіаду.
"Спортсмени не повинні платити за конфлікти, якими б вони не були. Африканські спортсмени вітають повернення російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Якщо ОІ будуть платформою лише для держав зі спільними поглядами, або лише держав, які співіснують мирно, вони не будуть справжнім відображенням світу, і ми не зможемо виконати місію з обʼєднання світу на мирному змаганні попри відмінності між урядами та народами", - сказала голова комісії спортсменів Асоціації НОК Африки Габі Аренс.
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- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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