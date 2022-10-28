В Архангельській області контрактник на КамАЗі наїхав на колону строковиків: загинуло двоє чоловіків
В Архангельській області в Росії контрактник на воєнному КамАЗі наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначають, що ДТП сталася на полігоні поблизу міста Мирний в Астраханській області. Воєнний КамАЗ, яким керував 22-річний контрактник Ісрапіл, збив колону з 20 військовослужбовців-строковиків.
Двоє військових загинули: один - одразу, другий - у лікарні. Ще 11 - зазнали поранень. Їх відправили до лікарні Міноборони.
Про причини ДТП невідомо. Наразі його розслідують військові слідчі.
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