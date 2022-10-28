Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначають, що ДТП сталася на полігоні поблизу міста Мирний в Астраханській області. Воєнний КамАЗ, яким керував 22-річний контрактник Ісрапіл, збив колону з 20 військовослужбовців-строковиків.

Двоє військових загинули: один - одразу, другий - у лікарні. Ще 11 - зазнали поранень. Їх відправили до лікарні Міноборони.

Про причини ДТП невідомо. Наразі його розслідують військові слідчі.

15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області солдати влаштували стрілянину та вбили 11 людей, ще 15 - поранили.

16 жовтня стало відомо про причини стрілянини - ними стали висловлювання російського полковника про Аллаха та небажання воювати проти України.