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В артилерійській війні ми перемагаємо, - старший сержант ЗСУ Руслан Кошулинський

19 травня, 2022 четвер
13:08
війна з Росією Руслан Кошулинський

Руслан Кошулинський, старший лейтенант ЗСУ зазначив, що на полі бою артилерія української армії набагато краще, ніж противника. Якісні військові фахівці та ефективність нової техніки дають нам впевненість та перевагу над ворогом

Про це він розповів в етері Еспресо.

Старший сержант ЗСУ зауважив, що зараз українська армія отримує класну техніку і вчиться на ній працювати, головне, зв'язати до єдиного ланцюга стару систему з новою.

"Не секрет, що українська армія проводила навчання на радянській старій техніки, точно такій самій, як і в Московії. Але враховуючи те, що у нас немає в Україні своїх заводів з виготовлення снарядів чи стволів, відповідно, ми не маємо можливості, де докупити. Наприклад, наша артилерійська установка 152-х міліметрова самохідна або прищепна  "Мста-С" чи "Гіацинт-С", у нас до них немає снарядів і, відповідно, ми не можемо купити у натовців, бо в них калібр 155" – пояснив старший сержант.

Військослужбовець зазначив, що зараз ЗСУ дуже швидко переходить на натівській стандарт калібру. Вже активно працює американська гаубична система М777, яка ефективніша, краща, і легше за стару техніку.

"До прикладу, 120-мм міномет радянської системи, якщо до нього додати американську міну, вона летить далі. Прицільна дальність нашого міномета 7 км 100 м, якщо йому поставити американську міну 120 калібру, то вона летить 8 км. Це означає, що ми стріляємо, а такі самі міномети зі сторони ворога до нас не дістають"- розповів Кошулинський.

Також фахівець відзначив, що артилерійська школа, ще за радянських часів, вся майже була сконцентрована в Україні: Сумське артилерійське училище, Хмельницьке, Одеське, Академія сухопутних сил у Львові – всі найкращі, тому ЗСУ і перемагає в артилерійській війні.

Старший лейтенант ЗСУ підкреслив: "У двобої ми набагато кращі, по-перше, якість наших фахівців, по-друге, техніка, яка більш далекобійна та легша. До прикладу, американська гаубиця М777 вдвічі легше за еквівалент того, що є зараз на озброєнні у ворога. Це означає, що ми можемо тим самим КрАЗом взяти вдвічі більше боєприпасів, більш іншої техніки, тобто можемо навантажити та швидше розкласти, вистрілити й зібратися, щоб відійти з цієї позиції. Вага у двічі менше, а ефективність та якість така ж. Це сучасніша техніка, яка за хвилину вистрілює більшу кількість снарядів та легше координується, щоб влучніше потрапити. А враховуючи, боєприпаси, які надходять, наприклад, "Ескалібур" чи М777, то точність становить метр попадання. Уявляєте собі ситуацію на відстані 20-30 км, тобто ми маємо величезну точність і це унікальні речі".

Руслан Кошулинський зауважив, що наші фахівці швидко вчаться і навчання новою технікою відбуваються на ходу, прямо на марші.

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Кошулинський
артилерія. гаубиці
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