В артилерійській війні ми перемагаємо, - старший сержант ЗСУ Руслан Кошулинський

Про це він розповів в етері Еспресо.



Старший сержант ЗСУ зауважив, що зараз українська армія отримує класну техніку і вчиться на ній працювати, головне, зв'язати до єдиного ланцюга стару систему з новою.



"Не секрет, що українська армія проводила навчання на радянській старій техніки, точно такій самій, як і в Московії. Але враховуючи те, що у нас немає в Україні своїх заводів з виготовлення снарядів чи стволів, відповідно, ми не маємо можливості, де докупити. Наприклад, наша артилерійська установка 152-х міліметрова самохідна або прищепна "Мста-С" чи "Гіацинт-С", у нас до них немає снарядів і, відповідно, ми не можемо купити у натовців, бо в них калібр 155" – пояснив старший сержант.



Військослужбовець зазначив, що зараз ЗСУ дуже швидко переходить на натівській стандарт калібру. Вже активно працює американська гаубична система М777, яка ефективніша, краща, і легше за стару техніку.



"До прикладу, 120-мм міномет радянської системи, якщо до нього додати американську міну, вона летить далі. Прицільна дальність нашого міномета 7 км 100 м, якщо йому поставити американську міну 120 калібру, то вона летить 8 км. Це означає, що ми стріляємо, а такі самі міномети зі сторони ворога до нас не дістають"- розповів Кошулинський.



Також фахівець відзначив, що артилерійська школа, ще за радянських часів, вся майже була сконцентрована в Україні: Сумське артилерійське училище, Хмельницьке, Одеське, Академія сухопутних сил у Львові – всі найкращі, тому ЗСУ і перемагає в артилерійській війні.



Старший лейтенант ЗСУ підкреслив: "У двобої ми набагато кращі, по-перше, якість наших фахівців, по-друге, техніка, яка більш далекобійна та легша. До прикладу, американська гаубиця М777 вдвічі легше за еквівалент того, що є зараз на озброєнні у ворога. Це означає, що ми можемо тим самим КрАЗом взяти вдвічі більше боєприпасів, більш іншої техніки, тобто можемо навантажити та швидше розкласти, вистрілити й зібратися, щоб відійти з цієї позиції. Вага у двічі менше, а ефективність та якість така ж. Це сучасніша техніка, яка за хвилину вистрілює більшу кількість снарядів та легше координується, щоб влучніше потрапити. А враховуючи, боєприпаси, які надходять, наприклад, "Ескалібур" чи М777, то точність становить метр попадання. Уявляєте собі ситуацію на відстані 20-30 км, тобто ми маємо величезну точність і це унікальні речі".



Руслан Кошулинський зауважив, що наші фахівці швидко вчаться і навчання новою технікою відбуваються на ходу, прямо на марші.

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