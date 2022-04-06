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Головна війна з Росією В Бучі виявляють багато нових поховань, – мер міста
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В Бучі виявляють багато нових поховань, – мер міста

6 квітня, 2022 середа
09:10
війна з Росією Буча

Анатолій Федорук зауважив, що мирним громадянам не радять повертатись до міста наразі, проте закликають приїхати працівників критичної інфраструктури

Про це він повідомив в етері Espreso TV.

Мер зазначив, що критична інфраструктура, як світло, вода, газ та зв’язок у Бучі відсутня.

"В Бучі цілодобово працюють сапери, розміновують території. Також спецслужби, як і досліджують територію, виявляють все нові та нові поховання, тіла вбитих, розстріляних. Комунальні служби працюють над прибиранням міста. ЗСУ та Нацполіція патрулюють Бучу", – сказав Федорук.

Він також зауважив, що в Бучі перебуває близько 3700 громадян.

"Під час окупації російськими військами навколишні села практично на 80% були заселені жителями, які не встигли евакуюватись", – додав Федорук.

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За словами мера, станом на вечір 5 квітня зафіксовано 320 вбитих мирних громадян міста Бучі та навколишніх населених пунктів. На даний час ще не вся територія досліджена, тому цифра буде збільшуватись: "Практично в кожному населеному пункті є поховання цивільних громадян.

Чиновник додав, що всі тіла загиблих знаходять, спеціалісти працюють над ідентифікуванням та фіксуванням смерті.

"Жоден злочин не має залишитись непокараним", – наголосив мер.

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