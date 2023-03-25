В держдумі РФ вигадали, як "врятувати" Путіна від переслідування суду в Гаазі
Голова держдуми РФ В'ячеслав Володін закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії
Про це Володін написав у telegram.
"Необхідно розробити зміни до законодавства, які забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС", - написав Володін.
Він також закликав до укладання двосторонніх угод із так званими дружніми до РФ країнами, які передбачатимуть відмову від співпраці з МКС.
"Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС", - додав Володін.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
- 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
- 21 березня стало відомо, що РФ планує на початку квітня провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.
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