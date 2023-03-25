Про це Володін написав у telegram.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, які забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС", - написав Володін.

Він також закликав до укладання двосторонніх угод із так званими дружніми до РФ країнами, які передбачатимуть відмову від співпраці з МКС.

"Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС", - додав Володін.