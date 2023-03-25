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В держдумі РФ вигадали, як "врятувати" Путіна від переслідування суду в Гаазі

25 березня, 2023 субота
10:42
війна з Росією В'ячеслав Володін

Голова держдуми РФ В'ячеслав Володін закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії

Про це Володін написав у telegram. 

"Необхідно розробити зміни до законодавства, які забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС", - написав Володін. 

Він також закликав до укладання двосторонніх угод із так званими дружніми до РФ країнами, які передбачатимуть відмову від співпраці з МКС.   

"Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС", - додав Володін.

  • 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
  • Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
  • Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 
  • 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду. 
  • Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
  • 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. 
  • 21 березня стало відомо, що РФ планує на початку квітня провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. 

 
Володимир Путін
Гаага
Держдума РФ
воєнні злочини Росії
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