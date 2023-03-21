Про це із посиланням на AP пише The Guardian.

За інформацією агенції, під час засідання РФ, яка у квітні головує в Радбезі ООН, має намір змалювати "реальну ситуацію" з українськими дітьми, вивезеними до Росії.

Це питання постало після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей.

Водночас представник РФ в ООН Василь Небензя заявив 20 березня, що Москва нібито планувала засідання задовго до рішення МКС. Також він назвав питання про дітей "повністю роздутим" і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до Росії "тому, що хотіли вберегти їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії”.