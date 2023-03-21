Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо депортації український дітей, аби виправдати Путіна, - AP
РФ планує на початку квітня провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна
Про це із посиланням на AP пише The Guardian.
За інформацією агенції, під час засідання РФ, яка у квітні головує в Радбезі ООН, має намір змалювати "реальну ситуацію" з українськими дітьми, вивезеними до Росії.
Це питання постало після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей.
Водночас представник РФ в ООН Василь Небензя заявив 20 березня, що Москва нібито планувала засідання задовго до рішення МКС. Також він назвав питання про дітей "повністю роздутим" і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до Росії "тому, що хотіли вберегти їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії”.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
- 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
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