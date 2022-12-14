"В нього трішки підгоріла дупка": Усик пояснив, чому Ф'юрі не дав йому ляпаса після бою з Чісорою
Український боксер Олександр Усик пригадав свій вихід на ринг після бою Тайсона Ф'юрі і Дерека Чісори, а також поглумився над британцем
Про це повідомляє USYK17.
"Я вийшов в ринг, ми оголосили про те, що будемо боксувати. Далі вже питання організаторів і Тайсона Ф'юрі. Дай Боже, щоб ми всі пройшли табори і в нас не було травм. Якщо він дасть згоду боксувати, то я готовий. Перед тим були розмови, каже: "Я йому дам ляпаса". Але я думаю, що в нього трішки підгоріла дупка, і він передумав про ляпас. Але внутрішньо я був готовий до якихось його дурниць", - сказав Усик.
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Для Олександра Усика поєдинок проти важковаговика з Великої Британії, якому належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), носитиме статус бою за звання абсолютного чемпіона, якщо його санкціонує IBF.
Навіть у разі поразки від Ф'юрі, українець збереже титул IBF.
- У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
- Після бою Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з Усиком йому може знадобитися операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців.
- Також стало відомо, що Олександр Усик уникнув проведення обов'язкового захисту титулу IBF перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.
- 5 грудня Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
- 7 грудня у мережі з'явився проморолик бою Усик - Ф'юрі.
- 13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
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