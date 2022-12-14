"В нього трішки підгоріла дупка": Усик пояснив, чому Ф'юрі не дав йому ляпаса після бою з Чісорою

Про це повідомляє USYK17.

"Я вийшов в ринг, ми оголосили про те, що будемо боксувати. Далі вже питання організаторів і Тайсона Ф'юрі. Дай Боже, щоб ми всі пройшли табори і в нас не було травм. Якщо він дасть згоду боксувати, то я готовий. Перед тим були розмови, каже: "Я йому дам ляпаса". Але я думаю, що в нього трішки підгоріла дупка, і він передумав про ляпас. Але внутрішньо я був готовий до якихось його дурниць", - сказав Усик.

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Для Олександра Усика поєдинок проти важковаговика з Великої Британії, якому належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), носитиме статус бою за звання абсолютного чемпіона, якщо його санкціонує IBF.

Навіть у разі поразки від Ф'юрі, українець збереже титул IBF.

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