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В Одеському археологічному музеї через російські обстріли обвалилася стеля

7 вересня, 2023 четвер
00:55
Культура Одеса, війна з росією, культура

Через численні удари по Одесі, яких завдає армія РФ, в археологічному музеї частково обвалилася стеля

Про це у Фейсбуці повідомили в Одеському археологічному музеї.

"Країна агресор продовжує знищувати нашу культурну спадщину. Внаслідок тривалих обстрілів на стелі музею утворились тріщини, конструкція не витримала і частково обвалилася", - йдеться у повідомленні.

Раніше музейники повідомляли, що внаслідок обстрілу середмістя Одеси у ніч проти 20 липня в установі було вибито вікна.

Одеський археологічний музей НАН України - найстаріший в Україні археологічний музей, входить до складу Південного наукового центру НАН України та МОН України. Він був заснований у 1825 році як Одеський міський музей старожитностей.

Основний фонд музею володіє найбільшою колекцією джерел по давній історії Північного Причорномор’я, він налічує понад 170 тисяч археологічних джерел давньої історії Півдня України від кам'яної доби до Середньовіччя, в тому числі 55 тисяч монет. Тут зберігається єдина в Україні колекція пам'яток Стародавнього Єгипту.

Ракетний обстріл Одеси 23 липня

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, багатоквартирні будинки. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".
Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції. Лише три дні тому терористи вдарили по консульству Китаю.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. Найближчими днями організація планує відправити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Одеса
Війна з Росією
ракетний удар
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