В одному з районів Київщини внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено 10 будинків
Через атаку окупантів 15 листопада в одному із районів Київської області пошкоджено 10 будинків
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов
"Водночас завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає. Поліцейські Київщини продовжують фіксувати наслідки ракетних ударів ворога", - додав Нєбитов.
Окрім того, окупанти завдали двох ракетних ударів по громаді ще одного району Київської області. Пошкоджено будівлі.. На щастя, потерпілих немає. Поліцейські обмежили рух автотранспорту на трасах громади у зв’язку з ракетними обстрілами.
Перед тим Нєбитов повідомив про виявлену вирву й уламки ракети окупантів поряд з одним із населених пунктів Київської області. Частини смертельної зброї знайшли на полі. Потерпілих у згаданому районі немає.
- Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
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