Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов

"Водночас завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає. Поліцейські Київщини продовжують фіксувати наслідки ракетних ударів ворога", - додав Нєбитов.

Окрім того, окупанти завдали двох ракетних ударів по громаді ще одного району Київської області. Пошкоджено будівлі.. На щастя, потерпілих немає. Поліцейські обмежили рух автотранспорту на трасах громади у зв’язку з ракетними обстрілами.

Перед тим Нєбитов повідомив про виявлену вирву й уламки ракети окупантів поряд з одним із населених пунктів Київської області. Частини смертельної зброї знайшли на полі. Потерпілих у згаданому районі немає.

Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

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