В США у вакцинованих Pfizer дітей зафіксували запалення серця

Про це повідомляє Reuters.



У четвер, 17 грудня, у Центрі контролю та профілактики захворювань у США (CDC) заявили, що отримали інформацію про вісім випадків міокардиту (тип запалення серця), у дітей віком 5-11 років, яким вводили вакцини Pfizer-BioNTech.



Раніше CDC повідомляв, що частота міокардитів у хлопчиків віком 16-17 років може становити понад 69 випадків на млн введених других доз вакцини, а серед хлопчиків 12-15 років - близько 40 випадків на млн введених других доз.



Представники Центру поки що не підтвердили, чи є зв’язок між випадками міокардиту та вакциною. За інформацією агентства, усі вісім випадків запалення мали легкі наслідки.



Загалом у США дітям у віці 5-11 років було введено понад 7 млн доз вакцини від коронавірусу. З них 5,1 млн перших доз і 2 млн других.

Нагадаємо, за останні декілька місяців вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років почали Ізраїль, Австралія, Польща та інші країни.