ВАКС вніс зміни до запобіжного заходу ексочільнику Нафтогазу Коболєву

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд України.

На засідання ВАКСу 6 жовтня суддя ухвалила рішення про продовження дії запобіжного заходу Коболєву, який зобов'язується прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи, здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон.

Водночас суд скасував заборону Коболєву без дозволу залишати країну. Проте ексголова Нафтогазу не зможе виїхати за кордон, оскільки його паспорт перебувають у міграційній службі.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року представники НАБУ й САП повідомили Андрієві Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Проте 7 березня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Коболєв не вніс заставу. 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.

14 березня Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.

6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.

12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". 14 квітня ВАКС не задовольнив повторне клопотання детективів НАБУ. Того ж 14 квітня НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва.

9 серпня запобіжний захід Коболєву продовжили ще на два місяці.

ВАКС на засіданні 25 вересня ухвалив рішення зменшити суму застави для ексочільника НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.