Важкі бої на Бахмутському напрямку

Зараз головна увага прикута до Бахмута. Однак протяжність фронту на Бахмутському напрямку складає лише 10 км. Загалом протяжність фронту складає понад 970 км. Генштаб ЗСУ кілька місяців поспіль повідомляє, що на Бахмутському напрямку точаться найгарячіші бої з усієї лінії фронту. Сьогодні Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті залишається напруженою. Сили оборони ведуть не тільки оборонні дії, а й активно контратакують.Саме це, за словами генерала, дає нам можливість тривалий час стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, а також знищувати підрозділи противника та вигравати дорогоцінний час. Показово, що слова Сирського схожі із заявами Володимира Зеленського в інтервʼю Al Arabiya, де він заявив, що Україна не може відступити з Бахмута, оскільки це розширить фронт. За словами президента, це дасть шанс російським військам захопити більше наших територій. Якщо Росія зможе захопити Бахмут, то це може стати трампліном наступу на два більших міста в Донецькій області - Словʼянськ та Краматорськ.

Противник не залишає спроби взяти місто Бахмут в кільце

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що за останні дні динаміка атак російських підрозділів в Бахмуті є незмінною. Росіяни й далі намагаються протиснути нашу оборону живою силою. Натиск на українські позиції триває цілодобово. Федоренко наголосив, що противник за добу здійснює понад 30 ударно-штурмових дій. Він також зазначив, що противник почав дуже активно застосовувати авіацію. Оскільки Сили оборони стабілізували лінію фронту і противник не може далі просуватись. Щобільше, українські підрозділи вибивають противника з займаних позицій. Тому єдиною можливістю для окупантів вибити українські підрозділи із займаних позицій залишається авіація. Однак, за словами Федоренка, Сили оборони в Бахмуті отримали сучасні засоби ППО, які допомагають зменшити активність російської авіації на цьому напрямку.



Бойові дії в Бахмуті станом на 24 квітня

Юрій Федоренко також розповів, що противник не залишає спроби взяти місто Бахмут в кільце та унеможливити постачання боєкомплекту Силам оборони. Однак цьому наміру ворога не вдається реалізуватись. Сили оборони надійно утримують підступи до міста та подекуди навіть вдається відштовхувати противника від основних шляхів сполучення. Він зазначив, що в Бахмуті бої тривають дуже важкі.

Підтримка суспільства ЗСУ - важливий елемент перемоги України у війні

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко також наголосив на важливості допомагати Збройним силам України. За його словами, підтримка пересічних українців дозволяє Силам оборони отримувати технічні засоби, за допомогою яких буде звільнена вся наша територія. Він переконаний, що велика частина суспільства обʼєднана та допомагає Силам оборони. Однак, як він зауважив, багато українців у тилових містах забули, що в країні йде повномасштабна війна. За його словами, дуже важливо не сприймати війну, як "Антитерористичну операцію 2.0".

Атака морських дронів на кораблі РФ у Севастополі

На думку керівника проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка атака морськими безпілотниками на російські кораблі в Севастополі не була чітко спланованою операцією. За його словами, це більше схоже на етап випробування нових безпілотних систем. Клименко наголосив, що виготовлення таких дронів є складним інженерним процесом. Також слід врахувати, що безпекова ситуація в Чорному морі не стабілізується до закінчення російсько-української війни. Тому Україна має застосовувати всі наявні сили та засоби, щоб знешкодити загрозу від Чорноморського флоту РФ.



Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі 24 квітня



Андрій Клименко наголосив, що останні атаки на російські кораблі в Криму є підготовчим процесом, який вже несе загрозу всьому Чорноморському флоту РФ. Адже Росія вже почала перекидати свої кораблі до Новоросійська. До того ж росіяни змінили район стрільб на 70 миль південніше від Мисхако. Фактично це 150 км на південь від Новоросійська. Ці дії росіян вказують на те, що вони вже серйозно сприймають загрозу у вигляді українських морських безпілотників. Однак Україні слід ще потужніше збільшити інноваційний та фінансовий потенціал для удосконалення проєктування та виготовлення таких дронів. Клименко також зауважив, що Чорноморський флот РФ втрачає свій потенціал. Він переконаний, що в Росії вже почали готуватись до поразки.

Росія не зацікавлена у роботі зернової угоди

Андрій Клименко також розповів про деталі роботи зернової угоди. Від початку роботи угоди, зокрема на вересень 2022 року, 6 суден щодня заходили в українські порти та завантажувались зерном. Однак поступово кількість таких суден зменшувалась. У листопаді 2022 року за добу лише 3 судна могли зайти для завантаження українським зерном. Причиною стала атака дронів на російські кораблі в бухті Севастополя. Також Клименко наголосив на одній важливій деталі. Делегацію від України в координаційній раді в Стамбулі, яка працює над зерновою угодою, представляють переважно чиновники з Міністерства інфраструктури. Росіяни ж відправили до Стамбулу військових для координування цієї угоди. Фактично вони розглядають цю угоду, як військову операцію.