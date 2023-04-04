Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олег Синютка.

"Це не питання Порошенка, Зеленського чи когось ще. Це питання країни. 86% українців хочуть стати членами ЄС та НАТО. І ця цифра не тільки зростає. Українці взяли в руки зброю і захищають наш курс.Очевидно, що без свободи слова нам не світить ні ЄС, ні НАТО. Ті, хто сьогодні придушують і утискають свободу слова (навіть якщо вони керуються найкращими намірами) гальмують або закривають нашу дорогу туди", - сказав він.

На думку нардепа, без свободи слова Україна не буде ні членом НАТО, ні членом ЄС.

"Це перші негативні дзвіночки для країни, для нас з вами, для Зеленського вже прозвучали. Я переконаний, що він також хоче, щоб Україна була членом ЄС та НАТО. Репортери без кордонів видали заяву про те, що усунення Еспресо, 5-го та Прямого каналів з цифрового етеру суперечить свободі слова. Більше цього, Держдеп США у своєму звіті зазначив, що в Україні ЗМІ частково вільні. Сьогодні дуже важливо, щоб ця історія з усуненням каналів з цифрового етеру не стала нашою перешкодою на шляху до ЄС та НАТО", - підсумував Синютка.