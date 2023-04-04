Важливо, щоб усунення Еспресо, 5-го та Прямого каналів з "цифри" не стало перешкодою на шляху України до ЄС та НАТО, - Синютка
Без свободи слова Україна не буде ні членом НАТО, ні членом ЄС - люди, які усунули телеканали Еспресо, "5 канал" і "Прямий" з цифрового етеру закривають туди дорогу
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олег Синютка.
"Це не питання Порошенка, Зеленського чи когось ще. Це питання країни. 86% українців хочуть стати членами ЄС та НАТО. І ця цифра не тільки зростає. Українці взяли в руки зброю і захищають наш курс.Очевидно, що без свободи слова нам не світить ні ЄС, ні НАТО. Ті, хто сьогодні придушують і утискають свободу слова (навіть якщо вони керуються найкращими намірами) гальмують або закривають нашу дорогу туди", - сказав він.
На думку нардепа, без свободи слова Україна не буде ні членом НАТО, ні членом ЄС.
"Це перші негативні дзвіночки для країни, для нас з вами, для Зеленського вже прозвучали. Я переконаний, що він також хоче, щоб Україна була членом ЄС та НАТО. Репортери без кордонів видали заяву про те, що усунення Еспресо, 5-го та Прямого каналів з цифрового етеру суперечить свободі слова. Більше цього, Держдеп США у своєму звіті зазначив, що в Україні ЗМІ частково вільні. Сьогодні дуже важливо, щоб ця історія з усуненням каналів з цифрового етеру не стала нашою перешкодою на шляху до ЄС та НАТО", - підсумував Синютка.
- 4 квітня 2022 року Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
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