Вдячний Чехії за підтримку на європейському шляху, проте битва за свободу триває, - Зеленський на конференції Forum 2000
На щорічній конференції Forum 2000, що проходить в Празі, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників
Відповідне відео опублікували в телеграмі Офісу президента.
"В Україні зараз – вирішальна битва за свободу. І я вдячний вам за те, що ми в цій битві не наодинці. Хочу відзначити роль Чехії в захисті свободи – це справді вагомо. Особиста залученість пана премʼєр-міністра Фіали та багатьох представників вашої держави справді важлива. Ми вже зробили багато", – сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що нині вільні народи вміють захищатись і що перемога свободи є цілковито вірогідною.
"Це досягнуто на різних напрямках протистояння. Від передової, де українські воїни фізично захищають свободу, до політичної сфери, у якій нам вдалося досягти історичного результату заради Європи – Україна навіть у такий страшний час зробила все необхідне, щоб здобути статус кандидата в члени Європейського Союзу. І я вдячний народу Чехії, вашому уряду та парламенту за підтримку на європейському шляху. Проте битва за свободу триває", – додав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що протяжність лінії фронту в Україні - 2,5 тисячі кілометрів.
"Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1,3 тис. км. Уявіть цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги. Окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності", - додав Зеленський.
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