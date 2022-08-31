Відповідне відео опублікували в телеграмі Офісу президента.

"В Україні зараз – вирішальна битва за свободу. І я вдячний вам за те, що ми в цій битві не наодинці. Хочу відзначити роль Чехії в захисті свободи – це справді вагомо. Особиста залученість пана премʼєр-міністра Фіали та багатьох представників вашої держави справді важлива. Ми вже зробили багато", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що нині вільні народи вміють захищатись і що перемога свободи є цілковито вірогідною.

"Це досягнуто на різних напрямках протистояння. Від передової, де українські воїни фізично захищають свободу, до політичної сфери, у якій нам вдалося досягти історичного результату заради Європи – Україна навіть у такий страшний час зробила все необхідне, щоб здобути статус кандидата в члени Європейського Союзу. І я вдячний народу Чехії, вашому уряду та парламенту за підтримку на європейському шляху. Проте битва за свободу триває", – додав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що протяжність лінії фронту в Україні - 2,5 тисячі кілометрів.

"Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1,3 тис. км. Уявіть цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги. Окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності", - додав Зеленський.

23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

22 липня спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив про ухвалення до кінця року необхідних законів, які пришвидшать початок перемовин про вступ України до ЄС.

21 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України повідомила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що країна підтримує право України на вступ у Європейський Союз.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща вирішила вдвічі збільшити військові витрати на наступний рік.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Європейський Союз мусить надати членство України через "кілька років".

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