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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Верещук закликала Польщу, Грузію й країни Балтії допомогти кримським татарам уникнути російської мобілізації

Верещук закликала Польщу, Грузію й країни Балтії допомогти кримським татарам уникнути російської мобілізації

30 вересня, 2022 п'ятниця
07:19
війна з Росією

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала Польщу, країни Балтії та Грузію сприяти виїзду кримських татар із Криму й РФ, щоб уникнути мобілізації росіянами

Про це вона написала в телеграмі.

"Окупаційна влада в Криму почала незаконну мобілізацію. Вони почали масово мобілізувати кримських татар та інші корінні народи Криму для участі у війні на стороні окупантів. Очевидно, що такі дії мають ознаки геноциду", - зауважила вона.

Ірина Верещук зазначила, що кримські татари й інші корінні народи Криму намагаються уникнути російської мобілізації, зокрема, намагаючись виїхати до дружніх Україні країн. Однак до  Мінреінтеграції почала надходити інформація, що польські, латвійські, естонські, литовські та грузинські прикордонники подекуди відмовляють їм у перетині кордону, змушуючи людей повертатися до окупованого Криму чи Росії.

"Звертаємось до Урядів Польщі, Латвії, Естонії, Литви та Грузії з проханням звернути увагу на вказану проблему. Просимо дружні нам країни сприяти виїзду представників корінних народів Криму з території українського Криму та з території рф у треті країни. Зараз підтримка корінних народів Криму з боку міжнародної спільноти є важливою як ніколи!" - наголосила міністерка.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації.
  • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим дало поради жителям тимчасово окупованих територій, як уникнути російської мобілізації.
  • Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1,5 тис. повісток у межах оголошеної в РФ мобілізації.
  • 25 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної реакції світу, бо це ще один елемент геноцидної політики Росії.
  • Міністерство закордонних справ України пояснило, як виїхати громадянам України з Криму й інших тимчасово окупованих територій через Грузію, Азербайджан та Казахстан.
  • 26 вересня стало відомо, що в населених пунктах Криму з'являються протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.
  • 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що з тимчасово окупованого Севастополя до Херсонської області відправили 2 тис. мобілізованих з Криму, а військові комісари отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських військ кримських татар.
  • Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що десятки тисяч людей їдуть з Криму, щоб уникнути російської мобілізації, але на кордоні між РФ та Грузією не випускають жителів півострова.

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Латвія
Крим
Естонія
кримські татари
Литва
мобілізація
окуповані території
Ірина Верещук
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