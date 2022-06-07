Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Після того, як російський крейсер "Москва" пішов за відомою адресою, росіяни зрозуміли, що ми можемо стріляти як мінімум на 150 км від берега. Насправді тактичні характеристики Р-360 "Нептун" більші, від 280 до 300 км. Після потоплення крейсера "Москва", якщо спостерігати за іншими кораблями Чорноморського флоту РФ, то вони ховаються від "нептунів". Вони виходять з Севастополя і жмуться до берега в районі Євпаторії. Росіяни не ризикують наближатись до узбережжя України", - розповів Клименко.

Клименко додав, що російські війська намагаються доставити на острів Зміїний мобільні зенітно-ракетні установки.

"Росіяни намагаються доставити на острів Зміїний мобільні ракетно-зенітні установки для того, щоб замінити втрату крейсера "Москва". Оскільки крейсер "Москва" мав 64 ракети до ракетно-пускових установок С-300. Тобто цей крейсер виконував роль протиповітряної оборони для Чорноморського флоту РФ. Зараз його немає і вони намагаються перевезти на острів Зміїний якісь комплекси ППО", - додав Клименко.