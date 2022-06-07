Весь Чорноморський флот Росії ховається від українських "нептунів", - головний редактор BlackSeaNews Клименко
Головний редактор Black Sea News Андрій Клименко розповів, що після потоплення крейсера “Москва”, росіяни зменшили свою активність у Чорному морі
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Після того, як російський крейсер "Москва" пішов за відомою адресою, росіяни зрозуміли, що ми можемо стріляти як мінімум на 150 км від берега. Насправді тактичні характеристики Р-360 "Нептун" більші, від 280 до 300 км. Після потоплення крейсера "Москва", якщо спостерігати за іншими кораблями Чорноморського флоту РФ, то вони ховаються від "нептунів". Вони виходять з Севастополя і жмуться до берега в районі Євпаторії. Росіяни не ризикують наближатись до узбережжя України", - розповів Клименко.
Клименко додав, що російські війська намагаються доставити на острів Зміїний мобільні зенітно-ракетні установки.
"Росіяни намагаються доставити на острів Зміїний мобільні ракетно-зенітні установки для того, щоб замінити втрату крейсера "Москва". Оскільки крейсер "Москва" мав 64 ракети до ракетно-пускових установок С-300. Тобто цей крейсер виконував роль протиповітряної оборони для Чорноморського флоту РФ. Зараз його немає і вони намагаються перевезти на острів Зміїний якісь комплекси ППО", - додав Клименко.
- 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку ззнищили ЗСУ.
- У Росії заперечують, що в "Москву" влучили українські ракети, натомість кажуть, що пожежа на борту спричинила вибух боєприпасів, через що корабель і потонув.
- Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли військовим ліквідувати кількох російських генералів у російсько-українській війні
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