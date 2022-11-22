Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні, зокрема обстрілу об'єктів інфраструктури
Про це він сказав на конференції в Берліні, пише Reuters.
"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.
За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.
Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.
- 15 листопада під час виступу на саміті G20 в Індонезії Олаф Шольц заявив, що найкращий спосіб відновити світову економіку – це припинити війну в Україні.
- А 19 листопада канцлер Німеччини заявив, що Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території – ніхто не має права забирати собі чужу територію.
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