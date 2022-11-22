Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, - Шольц

Про це він сказав на конференції в Берліні, пише Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.

15 листопада під час виступу на саміті G20 в Індонезії Олаф Шольц заявив, що найкращий спосіб відновити світову економіку – це припинити війну в Україні.

А 19 листопада канцлер Німеччини заявив, що Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території – ніхто не має права забирати собі чужу територію.

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