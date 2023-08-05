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Виклик Москві: Фейгін про обговорення Формули миру Зеленського в Саудівській Аравії

5 серпня, 2023 субота
13:53
Війна з Росією Марк Фейгін

Саміт у Джидді на якому обговорюватимуть Формулу миру України та на який не запросили РФ, стане викликом для кремля

Про це заявив ексдепутат держдуми РФ Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Саміт у Джедді, який обговорюватиме саме Формулу миру Зеленського, не якийсь інший план, - це дипломатичний виклик Москві. Тим більше, що Москву не запросили до участі в цьому саміті. Це по-перше, а по-друге, важливо, що це країни глобального Півдня. Усі миротворчі ініціативи Африканського континенту, з якими вони виступали нещодавно, якось це було пов’язано з самітом БРІКС, роллю Китаю, хтось їх штовхав у спину, - це не надто суттєво було.
А от глобальний Південь - це суттєво", - наголосив він.

За словами Марка Фейгіна,Саудівська Аравія, країни Перської затоки,  Мексика впливають на ціни вуглеводнів, від чого залежить стабільність ринків і прибутки, а без цього складника РФ покотиться вниз.

"І Путін, і Кремль усвідомлюють, що коли цю ініціативу буде втілено, до того ж у цьому беруть участь американці, їх запросили, то це може якнайгірше позначитися на дипломатичному й глобальному становищі Москви.  Це збігається з деякими рухами, з одного боку, Москви - вихід з угоди, тепер спроба  повернення. Можливо, це також реакція на якісь процеси з випилюванням Москви зі спроб урегулювання конфлікту в Україні. Я вважаю, що до угоди Путін повернеться, йому Захід більше поступиться, розуміючи, що ці поступки нічого не дадуть", - додав політик.

Він зазначив, що проти РФ можуть пом'якшити ще якісь санкції, крім Россельхозбанку й повернення SWIFT, аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

Що відомо про зустріч стосовно України в Саудівській Аравії 

На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді.

Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула миру, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.

В Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.

"Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі", - заявив Єрмак.

1 серпня стало відомо, що США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.

3 серпня свою участь у зустрічі підтвердила Індія. 

4 серпня свою участь у саміті підтвердив Китай. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "історичною перемогою".

Німеччина теж підтвердила свою участь у мирному саміті у Саудівській Аравії. Представлятиме Берлін радник канцлера Олафа Шольца.

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Володимир Зеленський
Саудівська Аравія
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