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Викрали та катували: в Ізраїлі підтвердили загибель німкені, яку ХАМАС узяв у заручники

30 жовтня, 2023 понедiлок
16:05
Війна в Ізраїлі На фото: Шані Лук

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що тіло громадянки Німеччини Шані Лук, яку ХАМАС узяв у заручники та з якої знущався, знайшли

Про це інформує МЗС Ізраїлю.

Офіційно підтвердили смерть дівчини 30 жовтня після першої години дня.

"Ми з сумом повідомляємо, що смерть 23-річної німецької ізраїльтянки Шані Лук була підтверджена. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю і катували та возили Газою, пережила незбагненні жахи", - йдеться у повідомленні.

RTL пише з посиланням на матір дівчини Рікарду Лук, що про смерть стало відомо вчора.

"На жаль, вчора ми отримали звістку, що моєї доньки більше немає в живих", - розповіла вона.

Також журналіст Пауль Ронцхаймер повідомив, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час зустрічі для інтерв'ю підтвердив цю інформацію.

"Мені дуже шкода повідомляти, що зараз ми отримали звістку про те, що Шані Ніколь Лук було вбито. Її череп знайшли. Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли нападали, катували та вбивали. Це велика трагедія, і я висловлюю свої найглибші співчуття її родині. Зараз її ідентифікували", - сказав він і додав, що близько 40 тіл досі не розпізнані.

"Те, що ми побачили на кордоні Гази та Ізраїлю, виходить далеко за межі погрому. Ми побачили бійню. Ми бачили, як на вулицях тече кров. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна собі уявити", - додав президент Ізраїлю.

Довідково. Перед тим, як ХАМАС напав на країну, тисячі ізраїльтян були на фестивалі електронної музики біля Гази. Після нападу десятки учасників змогли вижити, сховавшись від терористів у кущах і ярах. Проте для сотень людей порятунку не було - знайдено 200 тіл загиблих у тому районі.

Під час нападу на фестиваль терористи ХАМАСу викрали 22-річну німецьку дівчину. Відео, на якому дівчина лежить нерухомо в пікапі, стало відомим у всьому світі. Шані стала символом жахливого терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Наразі невідомо, чи була вона живою на той момент.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2–3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває у стані війни. Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАСу та взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський "Ісламський джихад" також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та "Ісламського джихаду" на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні з сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть убивати цивільних заручників і транслювати страти за удари по сектору Гази, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

Світ
ЄС
Ізраїль
Палестина
Німеччина
Хамас
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